В центре Лондона произошла резня: погибли двое мужчин

В Лондоне 28 июля в центральной части города произошла резня. В результате этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о резне в Лондоне?

В понедельник в 13:00 полицию вызвали в торговое помещение на Лонг-Лейн, Саутерк, где они обнаружили четырех человек, которые с ножевыми ранениями.

58-летний мужчина погиб на месте происшествия, а троих других доставили в больницу. Среди них был 27-летний мужчина, который впоследствии также отошел в мир иной.

Один из травмированных мужчин, которому за тридцать, остается в больнице. Его ранения не угрожают жизни.

Еще один мужчина, которому примерно 30 лет, остается в больнице в состоянии, где существует угроза жизни.



Место, где произошла резня в Лондоне / Фото David Nathan/UKNIP

Главный детектив-суперинтендант Эмма Бонд сказала: "Наше расследование находится на ранней стадии, и мы упорно работаем над тем, чтобы понять все обстоятельства этого поразительного инцидента".

В полиции отмечают, что пока не считают, что резня была именно террористическим актом. Поэтому дальнейшей угрозы для общественности нет.