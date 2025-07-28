В центре Лондона произошла резня: погибли двое мужчин
- В Лондоне произошла резня, в результате которой погибли двое мужчин и еще двое были ранены.
- Полиция расследует инцидент, который пока не считают террористическим актом.
В Лондоне 28 июля в центральной части города произошла резня. В результате этого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Что известно о резне в Лондоне?
В понедельник в 13:00 полицию вызвали в торговое помещение на Лонг-Лейн, Саутерк, где они обнаружили четырех человек, которые с ножевыми ранениями.
58-летний мужчина погиб на месте происшествия, а троих других доставили в больницу. Среди них был 27-летний мужчина, который впоследствии также отошел в мир иной.
Один из травмированных мужчин, которому за тридцать, остается в больнице. Его ранения не угрожают жизни.
Еще один мужчина, которому примерно 30 лет, остается в больнице в состоянии, где существует угроза жизни.
Место, где произошла резня в Лондоне / Фото David Nathan/UKNIP
Главный детектив-суперинтендант Эмма Бонд сказала: "Наше расследование находится на ранней стадии, и мы упорно работаем над тем, чтобы понять все обстоятельства этого поразительного инцидента".
В полиции отмечают, что пока не считают, что резня была именно террористическим актом. Поэтому дальнейшей угрозы для общественности нет.