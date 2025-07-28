Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про різанину в Лондоні?

У понеділок о 13:00 поліцію викликали до торгового приміщення на Лонг-Лейн, Саутерк, де вони виявили чотирьох людей, які зазнали ножових поранень.

58-річний чоловік загинув на місці події, а трьох інших доставили до лікарні. Серед них був 27-річний чоловік, який згодом також відійшов у засвіти.

Один із травмованих чоловіків, якому за тридцять, залишається в лікарні. Його поранення не загрожують життю.

Ще один чоловік, якому приблизно 30 років, залишається в лікарні у стані, де існує загроза життю.



Місце, де сталася різанина в Лондоні / Фото David Nathan/UKNIP

Головний детектив-суперінтендант Емма Бонд сказала: "Наше розслідування перебуває на ранній стадії, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб зрозуміти всі обставини цього разючого інциденту".

У поліції наголошують, що наразі не вважають, що різанина була саме терористичним актом. Тож подальшої загрози для громадськості немає.