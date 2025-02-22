США хотели изменить текст резолюции ООН об осуждении России, Зеленский отказался, – WP

Администрация президента США Дональда Трампа просила Украину отозвать ежегодную резолюцию ООН, которая осуждает войну России. 21 февраля Соединенные Штаты предложили смягченную версию документа, но Киев отказывается ее предоставлять в Генассамблею, ведь новое заявление является близким к пророссийскому.

Резолюция должна быть традиционно обнародована в годовщину полномасштабного вторжения. Требования, прописаны в версии США, ошеломили украинскую сторону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также США впервые с начала войны не поддержали антироссийскую резолюцию ООН по Украине

США хотят внести изменения в резолюцию по Украине

Издание пишет, что американская версия резолюции симпатизировала бы России, ведь оттуда убрали главные тезисы об осуждении страны-агрессора за начало войны и военные преступления. То есть согласно новому документу, с России может сняться ответственность за нападение на Украину,

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал альтернативную версию текста резолюции ООН. В нем отсутствуют упоминания о территориальной целостности Украины и о том, что Россия – агрессор.

Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь его положить конец, и что мир возможен. Мы твердо верим, что пришло время взять на себя обязательства прекратить войну,

– говорится в заявлении.

Зато первый вариант резолюции Вашингтон предлагает отозвать, хотя он уже согласован с другими странами-партнерами, которые планировали ее подписать. Так Президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины не отзывать украинскую версию постановления.

Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению с Путиным, а не на призыв к миру,

– сказал неназванный европейский чиновник.

Интересно, что США еще с начала были не согласны с некоторыми заявлениями в резолюции. А в своей версии Соединенные Штаты оплакивают гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и заявляют, что ООН должна "поддерживать международный мир, безопасность и мирное урегулирование споров". В России говорят, что готовы подписать американский вариант резолюции о войне.