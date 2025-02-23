Венгрия стала соавтором американской резолюции в ООН, которая не содержит прямого осуждения агрессии России. Она также включает предложенную Москвой поправку.

США предложили резолюцию, где всего лишь оплакивают жертв войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

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О чем говорится в резолюции ООН

Соавтором американской резолюции ООН стала Венгрия. В документе не осуждается агрессия России и есть российская поправка.

Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры разжигали конфликт в течение трех лет, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению,

– заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Резолюция, предложенная США, содержит всего три абзаца. В ней "оплакивают трагическую гибель людей во время российско-украинского конфликта" и отмечают, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров". В дальнейшем призывают "как можно быстрее прекратить конфликт" и к "прочному миру между Украиной и Россией".

Российская поправка добавляет "призывает к быстрому прекращению конфликта, в частности путем устранения его первопричин, и далее призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

Зато в резолюции ЕС ситуация определяется как "полномасштабное вторжение России", а Кремль призывают немедленно прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.