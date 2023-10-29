Место, где смеются путинисты и террористы, – глава минобороны Чехии призвала к выходу из ООН

Глава минобороны обороны Чехии считает, что ее стране нечего делать в Организации Объединенных Наций. По словам Яны Черноховой, это Альянс государств, который после нападения России на Украину и ХАМАС на Израиль показал свою неэффективность.

Последней каплей, заставившей главу оборонного ведомства Чехии призвать к выходу из ООН, стало голосование за резолюцию в отношении Израиля и ХАМАС. Чернохова подчеркнула, что это антиизраильский документ, поскольку в нем говорится о "перемирии", но ничего нет об осуждении террористов.

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В Чехии призвали выходить из ООН

Заметим, что соответствующее заявление чиновник сделала 28 октября, в день государственности Чехии. Именно в этот день 1918 года Чехословацкая Республика провозгласила независимость. Она поздравила чехов с этим днем, но констатировала, что не может молчать, потому что прошло ровно три недели со дня нападения ХАМАС на Израиль.

Только 14 стран, в том числе наша, четко и ясно выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами ХАМАС. Мне стыдно за ООН. На мой взгляд, Чехии нечего ожидать от организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту. Выбираемся,

– говорится в сообщении главы МО.

Собственно, такие страны как Австрия, Хорватия, Чехия, Фиджи, Гватемала, Венгрия, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Соединенные Штаты Америки проголосовали против резолюции относительно призыва к миру между Израилем и ХАМАС.



Голосование стран ООН за резолюцию по Израилю и ХАМАС / Изображение из соцсетей главы минобороны Чехии

Обратите внимание! 120 стран проголосовали "за" эту резолюцию. "Удержались" – 45, среди них есть Украина.

Впоследствии Черноховой задали вопрос, не лучше ли остаться в Организации Объединенных Наций и попытаться ее реформировать. В ответе в качестве примера недееспособности ООН она привела широкомасштабную российско-украинскую войну и отметила, что эта международная организация неэффективна.

Полтора года войны России против Украины. Видите ли вы признаки реформирования ООН? Помните, когда ООН в последний раз участвовала в восстановлении мира? Не хочу сеять негатив, но действительно ничего не помню. К сожалению, я больше вижу там, как смеются путинисты и террористы,

– констатировала Яна Чернохова.

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Отметим, что также Израиль осудил ООН и принятую организацией резолюцию, призывающую к "немедленному, крепкому и стойкому гуманитарному перемирию" между израильской армией и боевиками группировки ХАМАС.

Представитель страны в ООН Гилад Эрдан сообщил, что Альянс стран больше не имеет легитимности, обвинив организацию в возмещении преступлений. По его словам, с ХАМАС не может быть переговоров, а Израиль не будет сидеть сложа руки, чтобы позволить террористам совершать злые умыслы.