Работники роддома быстро среагировали: какие последствия атаки в Днепре

Российские террористы цинично обстреливают мирные города Украины. В результате массированной атаки 29 декабря в Днепре существенно поврежден родильный дом.

Журналист из Днепра Александр Чиж рассказал 24 Каналу о последствиях вражеских ракетных обстрелов города. Из-за попадания по Днепру уже 6 погибших и 28 пострадавших, среди которых полуторагодовалый ребенок.

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Последствия обстрела Днепра

Российская ракета попала в ТЦ в Днепре, возле которого расположен роддом. На момент ракетной атаки в роддоме было 12 рожениц и 4 новорожденных.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заведующая акушерским отделением Ирина Кульбач распорядилась перевезти всех рожениц до укрытия во время первого сигнала воздушной тревоги. Поэтому раненых среди рожениц и младенцев нет.

Как только прозвучала тревога, врачи быстро перевели всех в укрытие. Это и спасло… В здании выбиты окна, нарушены перекрытия. Но все пациентки и медперсонал цели,

– сказала заведующая акушерским отделением.

Также взрывной волной существенно повреждены жилые дома, расположенные недалеко от места прилета. Как отметил журналист из Днепра, в домах не только выбиты окна, но есть проблемы с несущими стенами.

"Попадания сбитых ракет были и в других частях города – на правом и левом берегу Днепра. Сейчас там тоже ликвидируют последствия российского обстрела", – сказал Чиж.

Родился в рубашке

Россияне часто обстреливают украинские города баллистическими ракетами. В таком случае сигнал воздушной тревоги может сработать уже после взрывов, ведь баллистика летит со сверхзвуковой скоростью.

Разумеется, в Днепре были случаи, когда сначала был взрыв, а затем объявляли воздушную тревогу. Впрочем, не стоит из этого делать проблему, ведь война длится почти два года и уже было много случаев, когда россияне били баллистикой,

– отметил журналист из Днепра.

Однако во время массированной атаки 29 декабря в Днепре сначала раздался сигнал воздушной тревоги, а затем жители города услышали взрывы.

Директор стоматологической клиники, которая расположена напротив роддома, рассказала, что один из врачей проходил мимо в момент попадания. Он успел забежать в бетонные укрытия, которые расположены на остановках общественного транспорта. Однако есть нюанс – мужчина из Мариуполя, поэтому у него быстро работают инстинкты", – добавил Чиж.

Атака по Днепру: коротко