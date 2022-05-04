В результате ночного ракетного удара по Одесской области жертв нет

Третьего мая Одесская область подверглась нескольким ракетным ударам со стороны российских оккупантов. К счастью, жертв удалось избежать.

По данным руководителя Одесской областной военной администрации Максима Марченко, ракетные удары вечером 3 мая враг нанес по одному из объектов инфраструктуры в области. Пострадавших в результате этой атаки нет.

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Марченко не назвал город, куда стреляли враги. И есть ли повреждения в результате ракетных обстрелов.

Обстрелы Одесской области 3 мая

3 мая по территории Одесской области было совершено несколько ракетных ударов. По Одесчине стреляли во время массированного ракетного удара, когда российские оккупанты выпустили 18 крылатых ракет по Львову, Закарпатью, Днепропетровщине и Кировоградщине. В результате ракетного удара один человек погиб.

Также были удары по Киевской и Винницкой областях, но система противовоздушной обороны сбила эти ракеты.

В общей сложности украинским бойцам ПВО 3 мая удалось сбить 8 ракет. Из них три ракеты, что были выпущены по Одесской области.

Какие именно ракеты тогда выпустили по Одесской области – не уточняется.

Уже после этого в Одесской области был совершен еще один ракетный удар – враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона. Мэр города Арциз сообщил об ударе по городу. Однако куда попали ракеты – не уточнял.

Стоит добавить, что за день до этого, 2 мая, российские оккупанты из ракет обстреляли саму Одессу. Тогда одна из ракет попала в жилой дом. В результате удара погиб 15-летний парень. 17-летняя девушка попала в больницу – ее состояние оценивается как средней тяжести.

Тогда же была повреждена и одна из церквей Московского патриархата.

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До этого российские оккупанты трижды наносили ракетные удары по мосту через Днестровский лиман, что в Затоке. Это железнодорожный мост, который соединяет юг области с остальной территорией Украины. После ракетных ударов мост пришлось закрыть в целях безопасности.