В результате новых ракетных ударов по Львову жилые дома не пострадали, только инфраструктура

Вечером 26 марта россияне нанесли уже второй за последние несколько часов удар по Львову. В результате атаки жилые дома не пострадали, только инфраструктура.

Российские захватчики за последние 3 часа уже дважды обстреляли Львов. Вторая атака на город произошла примерно в 19:07.

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Жилые дома в результате 2 атаки не пострадали

В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры,

– написал Садовый.

В то же время городской глава добавил, что жилые дома не пострадали.

По состоянию на 19:30 идет тушение пожаров. На местах работают соответствующие службы.

Обстрелы Львова 26 марта

Во Львове и области в 16.12 объявили воздушную тревогу.

В 16:51 Андрей Садовый сообщил, что "по Львову прилетело". Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в телеграмме уточнил, что возле города раздались три мощных взрыва со стороны Кривчиц. Впоследствии городской глава заявил, что в результате обстрела возник пожар на промышленном объекте, где хранили горючее.

После первого удара жителей города и области попросили оставаться в укрытиях из-за угрозы повторного обстрела россиян.

Во второй раз россияне обстреляли Львов примерно в 19:05 – буквально за несколько минут до того, как в Варшаве свое выступление по ситуации в Украине начал Джо Байден.

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Украинцев настойчиво призывают не распространять фото и видео последствий вражеских атак.