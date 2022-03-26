Російські загарбники за останні 3 години вже двічі обстріляли Львів. Друга атака на місто відбулася приблизно о 19:07.

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Житлові будинки внаслідок другої атаки не постраждали

Внаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури,

– написав Садовий.

Водночас міський голова додав, що житлові будинки не постраждали.

Станом на 19:30 триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби.

Обстріли Львова 26 березня

У Львові та області о 16:12 оголосили про повітряну тривогу.

О 16:51 Андрій Садовий повідомив, що "по Львову прилетіло". Очільник Львівської ОДА Максим Козицький у телеграмі уточнив, що біля міста пролунали три потужних вибухи зі сторони Кривчиць. Згодом міський голова заявив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті, де зберігали пальне.

Після першого удару жителів міста та області попросили залишатися в укриттях через загрозу повторного обстрілу росіян.

Вдруге росіяни обстріляли Львів приблизно о 19:05 – буквально за кілька хвилин до того, як у Варшаві свій виступ щодо ситуації в Україні почав Джо Байден.

Важливо! Українців наполегливо закликають не поширювати фото та відео наслідків ворожих атак.

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