Снова обострение на границе с Арменией и Азербайджаном: один погибший и 3 раненых

23 июля 2021 , 18:19
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Минобороны Азербайджана

Между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнула перестрелка. В результате обстрелов погиб один азербайджанский военный и ранили 3 армянских.

Об обстреле сообщили в Минобороны Азербайджана. Впоследствии информацию о раненых также предоставила армянская сторона.

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Между Азербайджаном и Арменией произошли обстрелы

В Минобороны Азербайджана сообщили, что 23 июля ориентировочно в 16 часов начался обстрел на границе с Арменией.

Армянские вооруженные силы с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе армяно-азербайджанской государственной границе,
 –  сообщили в ведомстве.

Там также рассказали, что в результате снайперского обстрела погиб азербайджанский военный. Баку обвинил Ереван в обострении ситуации в районе границы.

В Армении сообщили о 3 раненых

В Минобороны Армении сообщили о том, что в результате обстрелов ранили 3 их военных. Они получили огнестрельные ранения. Их жизни ничего не угрожает. Армянская сторона обвиняет в обстрелах азербайджанских военных. Всю ответственность за обострение ситуации возлагаются на военно-политическое руководство Азербайджана.

Конфликт Армении и Азербайджана: последние новости

  • 15 июля Азербайджан заявил, что в окрестностях города Шуша обстреляли их позиции. Огонь открыли армянские военные, которые находятся на той стороне, где размещены российские миротворцы.
  • 14 июля состоялось очередное обострение на границе Армении и Азербайджана. Погиб по меньшей мере один человек – армянский военнослужащий.
  • Перед тем перестрелка была 7 июля. Стороны также обвинили друг друга в провокациях.
Автор: Діана Квасневська