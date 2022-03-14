В результате обстрела телебашни в Ровенской области 9 погибших: под завалами остаются люди

Количество пострадавших в результате авиаудара оккупантов по телебашне назвал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, в настоящее время известно о 9 погибших и 9 раненых.

Спасатели продолжают разбирать завалы после ударов по телевизионной башне в селе Антополь Ровенской области. Ее, напомним, решисты обстреляли утром 14 марта. Из-за атаки оккупантов в регионе временно исчезло эфирное цифровое вещание.

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Поисковые работы на месте авиаудара продолжаются

К сожалению, в результате авиаудара пострадали и люди. По словам главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, по состоянию на 18:30 известно о 9 погибших и 9 раненых. Однако поисковые работы продолжаются, ведь под завалами до сих пор есть люди.

Спасатели разгребают завалы поврежденной оккупантами телебашни / Фото Виталия Коваля

На месте работает 29 единиц техники ГСЧС, а завалы разбирают 136 человек. Спасателям уже удалось освободить несколько уцелевших. Надеемся, что количество жертв не возрастет.

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