В результате обвала пещеры в Бразилии погибли 9 человек: жуткие видео

В Бразилии произошел обвал пещеры. В результате инцидента погибли 9 пожарных. Трагедия произошла во время учений.

В Бразилии обрушилась пещера

Обрушение произошло в штате Сан-Паулу. Трагедию в пещере Итамбе зафиксировали утром 31 октября. Внутри проводились тренировки пожарных.

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Согласно информации пожарной службы, участниками учений были 28 человек. В результате инцидента 9 человек погибли. Кроме того, одного пожарного удалось спасти из-под завалов. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Других пострадавших на месте не осталось.

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В Бразилии обрушилась пещера: смотрите видео

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