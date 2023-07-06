Мама пыталась позвонить, и связь исчезла, – дочь пропавшей жительницы дома во Львове

После удара российской ракеты по многоквартирному дому во Львове два человека перестали выходить на связь. Сейчас их разыскивают.

Спасатели сосредоточили все усилия на поиске пропавших

Дочь жительницы дома рассказала, что не знает, где ее мать. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, пишет 24 Канал.

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Девушка рассказала, что мама жила в одной из разрушенных квартир. После прилета она пропустила вызов на телефон, а затем перестала выходить на связь.

Это была квартира моей мамы. Сейчас мы ищем маму. Узнали, потому что она нам позвонила и сбросила, а больше мы уже с ней не связались. Очень надеюсь, что мы ее найдем, и все будет хорошо,

– сказала дочь пропавшей.

Руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Львовской области Виталий Туровцев подчеркнул, что в квартирах на первых этажах могут находиться люди. Сейчас все работы сосредоточены на том, чтобы найти двух человек, которые перестали выходить на связь.

Детали ракетного удара по Львове