В результате ракетного удара по заводу в Кривом Роге погибших и раненых нет

Российские оккупанты продолжают бить по мирным городам Украины. Вчера, 28 мая, нанесли удар по Кривому Рогу.

В результате удара по Кривому Рогу погибших и раненых нет

К счастью, обошлось без жертв – погибших и раненых нет. Об этом сообщила главный специалист отдела по связям со СМИ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань.

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По ее данным, две ракеты попали в промышленное предприятие, вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован. В ее тушении участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС в области.

Ракетный удар по Кривому Рогу 28 мая

28 мая российские ракеты попали в завод в Кривом Роге. К сожалению, предприятие практически разрушено. "Прилет" произошел после оглашения всеукраинской воздушной тревоги, около 20:30. Тогда глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что слышны взрывы . Он призвал оставаться в укрытиях и не распространять информацию о ракетных ударах. В предприятие попали двумя вражескими ракетами. Российские кафиры нанесли сильные разрушения. На месте ракетного удара загорелся пожар, чтобы его ликвидировать привлекли подразделения спасателей ГСЧС. К слову, в тот же день около 18:00 российские кафиры запустили неуправляемые ракеты из самолета по Сумщине. В частности, враг ударил по церкви и детсаду. Пока известно об одной пострадавшей. Кроме того, глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий заявил, что обломки ракет повредили несколько частных домов. Что еще нужно знать о ситуации в Кривом Роге: коротко В ночь на 29 мая русские военные били по линии столкновения в районе Кривого Рога , применяя различные типы артиллерии. При этом непосредственно в черте города впервые за долгий период ночь прошла спокойно . По словам Живицкого, по состоянию на утро 29 мая ситуация в области контролируется, и происходит ликвидация последствий вчерашнего удара. Ночь без тревог на Днепропетровщине – настоящая редкость. Последняя воздушная тревога в области была 28 мая в 20:05, и длилась около часа. С начала полномасштабного вторжения в регионе было объявлено 647 тревог. Самая длинная была 14 марта – более 5 часов.

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