В результате ракетных ударов по Одесской области повреждены дома и котельная

7 мая 2022 , 19:57
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Источник:

телеграмм-канал "Одесса Официально"

Российские военные 7 мая нанесли ракетные обстрелы по Одессе и области. К счастью, никто не пострадал.

Последствия обстрела Одессы

Детали о последствиях обстрелов рассказала директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских. Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия работают коммунальные службы.

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В результате взрывной волны в ряде домов вылетели стекла. Сейчас наши бригады ходят по подъездам и закрывают оконные проемы пленкой.
– рассказала директор департамента.

Она добавила, что были повреждены элементы конструкции котельной. Само оборудование, к счастью, не пострадало. На объекте уже продолжаются восстановительные работы.

Смотрите видео о том, как одесситы скрывались во время ракетного удара:

Обстрелы Одессы 7 мая: что известно

С начала суток 7 мая россияне с помощью стратегической авиации выпустили по Одесщине уже 6 ракет. 4 из них попали в предприятие по производству мебели. В результате пострадали многоэтажки в жилом районе. Кстати, на предприятии вспыхнул пожар. Огонь охватил около 900 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали спасатели.

Еще 2 ракеты попали на ранее поврежденную территорию Одесского аэропорта: взлетно-посадочную полосу и центр управления полетами.

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Отметим, что в последнее время россияне обстреливают Одесскую область чуть ли не каждый день:

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Автор: Софія Мінджоса