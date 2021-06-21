В результате взрыва в многоэтажке под Киевом уже двое погибших, – СМИ

В селе Белогородка под Киевом, 21 июня раздался взрыв и произошло возгорание. В результате пожара уже два человека погибли.

Ранее в ГСЧС сообщали об одной жертве. Однако новую информацию обнародовало украинское издание, ссылаясь на корреспондента на месте события.

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В результате взрыва в Белогородке уже двое погибших

Уже двое погибших, это тоже мужчина,

– говорится в сообщении.

Кстати, перед тем спасатели сообщали, что в результате пожара погиб один человек. По информации Киевской ОГА, это также мужчина.

Детали о людях, которые находились в доме

В результате пожара пострадали 9 человек:

2 человека госпитализировали, из них 1 ребенок 2008 года рождения;

6 человек осмотрели врачи, они отказались от госпитализации.

В Киевской ОГА рассказали, что в больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и 2 взрослых мужчин. Кроме того, еще 6 человек после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Сельский голова Белогородки Антон Овсиенко рассказал, что создан оперативный штаб, в который входят депутаты и работники Белогородского сельского совета. Власти говорят, что решают вопрос временного размещения жильцов дома.

Коротко о трагедии