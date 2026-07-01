Более 200 тысяч поражений: Сырский впечатлил результатами работы беспилотных систем за июнь

Эффективность работы беспилотных систем на поле боя и в тылу противника подтверждается ежедневно. Их применение обеспечивает результативное поражение противника, истощает его боевой потенциал, повышает устойчивость наших войск и, самое главное, спасает жизни украинских защитников.

Об итогах атак на российских военных с помощью беспилотных систем рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Что известно об успехах беспилотных систем?

Всего в течение июня 2026 года беспилотные авиационные комплексы выполнили более 437 тысяч боевых миссий. Так, удалось поразить более 200 тысяч вражеских целей. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 180 тысяч.

Беспилотные системы играют важную роль и в ликвидации оккупантов. За июнь удалось поразить почти 28 тысяч российских солдат.

"Силы обороны продолжают увеличивать преимущество над противником в применении FPV-дронов. В июне соотношение поражений составляло 1,6 к 1 в нашу пользу, тогда как в мае – 1,5 к 1", – отметил Сирский.

Вместе с тем продолжается развитие ударов средней дальности. В июне таких поражений было около 3,4 тысячи, тогда как в мае этот показатель составлял 2 тысячи.

Не менее результативным стало направление Deep Strike. "В июне было поражено 172 цели противника в его оперативной и стратегической глубине", – отметил главнокомандующий, добавив, что противник уже ощущает последствия этих ударов, а их количество будет только нарастать.

Особое внимание Сирский уделил развитию НРК. Эти системы применяются для логистики, эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

"В июне наши наземные роботизированные комплексы выполнили около 17 тысяч задач. Для сравнения: в мае – 12,5 тысяч", – отметил генерал.

Тылы противника, его военная логистика, склады, пункты управления, энергетическая инфраструктура и другие важные объекты и в дальнейшем будут находиться под постоянным огневым воздействием Сил обороны Украины,

– подчеркнул Сирский.

Важно упомянуть и об активизации украинских "санкций" против теневого флота России. По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, за последние 72 часа украинские военные поразили 21 судно российского теневого флота, а также сухогруз и паром в Керчи. Только в ночь на 8 июля под удар попали 9 танкеров.