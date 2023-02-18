Почему последний "Рамштайн" был успешным: политолог назвал главный признак

"Рамштайн-9" еще до его проведения называли "авиационным". Несмотря на то, что Украина так и не получила самолеты, заседание имеет положительные для Украины результаты.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, самым главным фактором для оценки результатов "Рамштайна" является мнение министра обороны Украины.

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А Алексей Резников рассказал, что он очень доволен результатами заседания.

"Резников знает гораздо больше, чем мы все. Поэтому нет оснований ему не доверять. Следовательно, мы также можем считать, что встреча в формате "Рамштайн" была вполне успешной", – подчеркнул Вигиринский.

Прогресс для Украины по техническим вопросам

По словам политолога, те результаты "Рамштайна-9", которые озвучил министр обороны, приоритетны для Украины. В частности, это:

Усиление украинской ПВО. Ведь угроза из воздуха никуда не исчезает.

Снабжение боеприпасов. Резников заверил, что вопрос с боеприпасами, которых не хватало Украине, решен.

Обучение украинских бойцов. Все вопросы по обучению военных согласованы. Вигиринский отметил, что уже сформированы все программы для создания эффективных боевых подразделений.

Политолог добавил, что Украина на 9 заседании в формате "Рамштайн" достигла прогресса во многих технических вопросах.

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"Рамштайны" происходят чаще, чем техника появляется на поле боя

Конечно, партнеры так и не объявили о поставках Украине истребителей и дальнобойных ракет. Вигиринский считает, что только поэтому неуместно оценивать "Рамштайн-9" как провальный. Он добавил, что не все встречи должны иметь символические решения.

"Кстати, прошел месяц с предыдущего "Рамштайна", на котором партнеры объявили о предоставлении Украине танков. И сейчас мы видим много вызовов, связанных с поставкой этих танков непосредственно на территорию Украины", – отметил политолог.

Он добавил, что также есть определенные технические вопросы с поставкой БМП из США. Для выполнения всех решений, которые были объявлены на предыдущих встречах в формате "Рамштайн", нужно время.

"Рамштайны" происходят чаще, чем те решения, которые на них принимаются, успевают материализоваться на поле боя,

– отметил Вигиринский.

Политолог добавил, что, конечно, результаты встречи союзников Украины могли бы быть и лучше, ведь нет предела совершенству. Однако было бы чрезмерным оптимизмом ожидать, что Киеву предоставят все сразу.

Результаты "Рамштайн-9": главное