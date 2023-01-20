Несмотря на решение "Рамштайна": в Польше оптимистично настроены к поставкам Leopard в Украину

В пятницу, 20 января, прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". В результате заседания международные союзники не приняли передачу Украине боевых германских танков.

Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак все еще оптимистично настроен. По его словам, рано или поздно союзники достигнут согласия по поставке танков Leopard в Украину.

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Польша обсудит поставки танков с Германией

Блащак сообщил, что до конца марта Польша планирует доставить в Украину технику и провести обучение украинских солдат.

Кроме того, министр отметил, что во время ближайшей встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом он поднимет вопрос передачи "леопардов", находящихся на вооружении Польши.

Мы говорили об угрозе имперской деятельности России в Европе и о том, что можно ожидать очередного нападения на Украину. Поэтому Киев нужно поддержать, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии.

– сказал Блащак о заседании "Рамштайна".

В ходе выступления он также заявил, что Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72.

Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Leopard 2 от Польши: коротко

11 января во Львове Анджей Дуда сообщил, что передаст для Украины 14 танков Leopard.

В то же время, пресс-секретарь правительства Германии Кристиан Хоффманн заявила, что решение о передаче тяжелых танков Leopard страны должны принимать вместе с союзниками. По ее словам, Польша не посылала официального запроса. Спикер назвала передачу танков немецкого производства без согласия Германии незаконной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что союзники могут предоставить Украине примерно 100 танков Leopard. Он подчеркнул, что помощь Украине нужна быстро, а если Берлин этому не будет способствовать, то Польша будет действовать самостоятельно.

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