Попытка навязать иллюзию понимания: что дала встреча Путина с "военкорами"

Глава Кремля Владимир Путин 13 июня встретился с так называемыми "военкорами". Таким образом, российский диктатор пытался стать ближе к "солдатским низам".

Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он добавил, что военное и политическое руководство страны-агрессорки полностью изолировано от реальной ситуации.

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Среда российских "военкоров" значительно больше топ персонажей, попавших лично к Путину. Встретиться с диктатором "повезло" только самым медийным "военкорам".

"Это была попытка высшего российского руководства навязать иллюзию понимания", – отметил глава Центра политических студий "Доктрина".

Зачем Путин встречался с "военкорами": смотрите видео

Путин боится потерять контроль

Благодаря этой встрече Путин якобы пытался приблизиться к так называемым "солдатским низам", чтобы избежать внутреннего конфликта между низами и верхами.

В нынешней российской системе у "солдатских низов" нет доверия к медиа и СМИ. Они не смотрят телевизор и не слушают пропагандистов. "Военкоры" заменяют им основную российскую государственную пропаганду. По всей видимости, военное руководство опасается, что эти массы начнут выходить из-под контроля.

По мнению Божко, реально осознают ситуацию на фронте военные руководители, уровень узнаваемости которых выше среднего. В частности, Александр Коц, Евгений Пригожин, Дмитрий Стешин. Они не всегда говорят о реальных вещах, однако настроены гораздо более критично к общей ситуации в России.

Путин изолирован от любых реалий не то что связан с войной, он даже далек от современных правил и обстоятельств распространения информации,

– глава Центра политических студий "Доктрина".

Во время встречи с диктатором "военкоры" убедились, что российское военное и политическое руководство изолировано от "солдатских низов" и физически не способно оценить реальное положение в Украине.

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