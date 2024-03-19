Поддержка "светлого будущего для России": Блинкен выступил с заявлением относительно "выборов" Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал результаты так называемых выборов в России заранее установленными кремлевским режимом. В свои заявлении он сказал, что Соединенные Штаты продолжат поддержку той части российского общества, которое борется за "светлое будущее" страны-агрессора.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что за Путина якобы отдали голоса более 76 миллионов россиян. По ее словам, это якобы "рекордный показатель", ведь на выборах в 2018 году за Путина проголосовало 56,4 миллиона россиян. Официальные результаты голосования в России будут представлены на заседании Центральной избирательной комиссии 21 марта.

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Будут поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России

Энтони Блинкен сообщил, что российский диктатор Владимир Путин лишает граждан России доступа к полной информации, в том числе к информированию о политическом участии других кандидатов в псевдовыборах.

Несмотря на заранее определенный результат этих выборов, Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России,

– заявил глава Госдепартамента США.

По его словам, так называемые президентские выборы в России состоялись "в условиях интенсивного подавления независимых голосов, а также заключения, смерти или изгнания практически всей настоящей политической оппозиции".

Блинкен отметил, что, что Кремль систематически маргинализировал группы, выступающие за демократические процессы и верховенство права, в том числе наблюдателей за выборами.

Речь идет также о том, что российские власти отказали в регистрации на президентских выборах кандидатам, которые выступают против войны в Украине.

Кампания запугивания, насилия и цензуры

"После полномасштабного вторжения России в Украину Кремль пытался создать иллюзию, что российская общественность однозначно стоит за жестокой войной путем уничтожения пространства для гражданского дискурса и углубления своей кампании запугивания, насилия и цензуры против независимых СМИ и гражданского общества" – сказал Блинкен.

В частности, он отметил, что Москва провела свои псевдовыборы и на временно оккупированных украинских территориях. Госсекретарь США считает, что это было осуществлено для того, чтобы увеличить незаконные претензии России на захваченные части Украины.

В Канаде удивлены поздравлениями к Путину от демократических государств

Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий в комментарии для Укринформ отметила, что учитывая несоответствие "выборов" президента России международным стандартам, поздравления Путина с "переизбранием" вызывают удивление.

По ее словам, очень обидно, что СМИ называют тот "фарс", состоявшийся в воскресенье, "выборами".

Сталин, Мао, Кастро и Саддам тоже организовывали подобные "выборы". Неудивительно, что другие репрессивные диктатуры, вроде Ирана, Китая, Северной Кореи и Венесуэлы, приветствуют своего деспотичного союзника, удивляет, что определенные лидеры демократических государств, например, Индии и Боснии и Герцеговины, приветствуют военного преступника,

– отметила она.