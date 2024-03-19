Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що за Путіна нібито віддали голоси понад 76 мільйонів росіян. За її словами, це буцімто "рекордний показник", адже на виборах у 2018 році за Путіна проголосувало 56,4 мільйона росіян. Офіційні результати голосування у Росії будуть представлені на засіданні Центральної виборчої комісії 21 березня.

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Підтримуватимуть тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії

Ентоні Блінкен повідомив, що російський диктатор Владімір Путін позбавляє громадян Росії доступу до повної інформації, в тому числі до інформування про політичну участь інших кандидатів у псевдовиборах.

Попри заздалегідь визначений результат цих виборів, Сполучені Штати продовжать підтримувати тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії,

– заявив глава Держдепартаменту США.

За його словами, так звані президентські вибори в Росії відбулися "в умовах інтенсивного придушення незалежних голосів, а також ув’язнення, смерті або вигнання практично всієї справжньої політичної опозиції".

Блінкен наголосив на тому, що Кремль систематично маргіналізував групи, які виступають за демократичні процеси та верховенство права, в тому числі спостерігачів за виборами.

Йдеться також про те, що російська влада відмовила в реєстрації на президентських виборах кандидатам, які виступають проти війни в Україні.

Кампанія залякування, насильства та цензури

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль намагався створити ілюзію, що російська громадськість однозначно стоїть за жорстокою війною шляхом знищення простору для громадянського дискурсу та поглиблення своєї кампанії залякування, насильства й цензури проти незалежних ЗМІ та громадянського суспільства" – сказав Блінкен.

Зокрема, він зауважив, що Москва провела свої псевдовибори й на тимчасово окупованих українських територіях. Держсекретар США вважає, що це було здійснено задля того, аби збільшити незаконні претензії Росії на захоплені частини України.

У Канаді здивовані привітаннями до Путіна від демократичних держав

Президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій в коментарі для Укрінформ наголосила, що з огляду на невідповідність "виборів" президента Росії міжнародним стандартам, привітання Путіна із "переобранням" викликають здивування.

За її словами, дуже прикро, що ЗМІ називають той "фарс", що відбувся в неділю, "виборами".

Сталін, Мао, Кастро й Саддам теж організовували подібні “вибори”. Не дивно, що інші репресивні диктатури, на кшталт Ірану, Китаю, Північної Кореї та Венесуели, вітають свого деспотичного союзника, дивує, що певні лідери демократичних держав, наприклад, Індії та Боснії й Герцеговини, вітають воєнного злочинця,

– зазначила вона.