Россия дестабилизирует шведский остров Готланд: Зеленский предупредил страны Балтии

Аппетиты Владимира Путина не ограничиваются только Украиной. Среди его планов есть также страны Балтии. По сути, он может попытаться дестабилизировать шведский остров Готланд.

Об этом в вечернем обращении отметил президент Украины Владимир Зеленский. Он, собственно, 13 октября из Одессы обращался к участникам встречи Объединенных экспедиционных сил. Речь идет о формате регионального сотрудничества на севере Европы.

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Предупредил об угрозе для Готланда

Как отметил глава государства, встреча прошла на шведском острове Готланд. Он добавил, что это весомый сигнал, а также очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы, а также долговременной надежной защите наших государств и людей.

Если посмотреть на карту, то можно сразу понять, почему российские государственные пропагандисты призывали захватить этот остров. Готланд – это контроль над всем регионом. И этот регион Россия тоже пытается дестабилизировать,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что когда обращался к шведскому парламенту в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, президент говорил именно об этом. Зеленский отмечал важности быть сильными всем в Европе, а также во всех частях контента. В частности, на каждой стратегической точке, как Готланд, от которой будет зависеть общая безопасность.

И, кстати, я благодарен за сегодняшнее итоговое заявление встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил. Сильное заявление. Поддержка Украины. В частности, поддержка на пути в НАТО и четкое осуждение российской агрессии. И готовность помогать нам так, как нужно для победы в войне. Спасибо!

– добавил он.

Между тем, партнеры продолжают усиливать защиту Украины. Зеленский анонсировал еще больше ПВО. Правда, отметил, что мы получим некоторые системы только на зиму, чтобы уберечь энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Глава государства добавил, что ежемесячно в Украину добавляются системы ПВО. По его словам, у нас есть мультисистема. В то же время, к определенным государствам мы обращаемся, чтобы они предоставили нам системы на зимний период, потому что их не хватает.