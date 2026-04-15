В России задержали "Дмитрия Гордона", но есть нюанс: что известно о курьезе

В Санкт-Петербурге российские полицейские задержали музыканта. Мужчина показался россиянам похожим на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграм-канал Mash.

Что известно о задержании "Дмитрия Гордона" в России?

Под раздачу попал вокалист российской группы "Свобода важнее моды" Дмитрий Галяминских. По его словам, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге к нему внезапно подбежали полицейские и задержали.



Музыканта Дмитрия Галяминских задержали в России, перепутав с Дмитрием Гордоном / Фото из телеграм-канала Mash

Как оказалось, техника "узнала" в мужчине украинского журналиста Дмитрия Гордона. Более того, один из сотрудников даже проверил щетину и волосы "на конспирацию".



Техника российских полицейских "узнала" в Галяминских – Дмитрия Гордона / Фото из телеграм-канала Mash

В конце концов музыканта отпустили, он успел на поезд, на который направлялся на Московском вокзале. Российским правоохранителям, по словам Галяминских, пришлось писать объяснительную – мол, почему Гордон – не Гордон, и почему был отпущен после задержания.

Дмитрий Гордон уже отреагировал на новость на своей странице в фейсбуке. Он напомнил, что в России ему дали 14 лет тюрьмы за "призывы к терроризму и военные "фейки", заочно арестовали, объявили в розыск, а также внесли в списки "иноагентов" и "террористов и экстремистов".

Почему в России разыскивают Дмитрия Гордона?