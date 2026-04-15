В России задержали "Дмитрия Гордона", но есть нюанс: что известно о курьезе
- В Санкт-Петербурге российские полицейские задержали музыканта Дмитрия Галяминских, перепутав его с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.
- После проверки он был отпущен, а российским правоохранителям пришлось писать объяснительную записку об ошибке.
В Санкт-Петербурге российские полицейские задержали музыканта. Мужчина показался россиянам похожим на украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом пишет российский пропагандистский телеграм-канал Mash.
Смотрите также Путин сможет "легально" вводить свои войска в другие страны: в Госдуме поддержали закон
Что известно о задержании "Дмитрия Гордона" в России?
Под раздачу попал вокалист российской группы "Свобода важнее моды" Дмитрий Галяминских. По его словам, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге к нему внезапно подбежали полицейские и задержали.
Музыканта Дмитрия Галяминских задержали в России, перепутав с Дмитрием Гордоном / Фото из телеграм-канала Mash
Как оказалось, техника "узнала" в мужчине украинского журналиста Дмитрия Гордона. Более того, один из сотрудников даже проверил щетину и волосы "на конспирацию".
Техника российских полицейских "узнала" в Галяминских – Дмитрия Гордона / Фото из телеграм-канала Mash
В конце концов музыканта отпустили, он успел на поезд, на который направлялся на Московском вокзале. Российским правоохранителям, по словам Галяминских, пришлось писать объяснительную – мол, почему Гордон – не Гордон, и почему был отпущен после задержания.
Дмитрий Гордон уже отреагировал на новость на своей странице в фейсбуке. Он напомнил, что в России ему дали 14 лет тюрьмы за "призывы к терроризму и военные "фейки", заочно арестовали, объявили в розыск, а также внесли в списки "иноагентов" и "террористов и экстремистов".
Почему в России разыскивают Дмитрия Гордона?
В марте 2022 года в России открыли уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его обвинили в "призывах к агрессивной войне", "разжигании ненависти" и распространении якобы "ложной информации о российских силах". Сам Гордон заявил, что воспринимает это не иначе как с гордостью и как подтверждение своей эффективности на информационном фронте.
Впоследствии российские власти внесли Дмитрия Гордона в перечень "экстремистов и террористов", объявили в розыск и заочно арестовали. В 2024 году против журналиста открыли новое дело, а уже в июле того же года суд в Москве заочно приговорил его к 14 годам заключения. Приговор связали с его публикациями и видео, которые, по версии следствия, содержали "призывы к насилию".
Сам Гордон подал иск в ЕСПЧ и в 2025 году выиграл дело – суд признал, что Россия нарушила его право на свободу слова и преследовала его за критику войны против Украины.
Всего с первых дней войны Гордон критикует действия России и ее руководство и рассказывает о преступлениях, которые российские военнослужащие совершают в Украине.