Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash.

Що відомо про затримання "Дмитра Гордона" в Росії?

Під роздачу потрапив вокаліст російського гурту "Свобода важливіша за моду" Дмитро Галямінських. За його словами, на Московському вокзалі у Санкт-Петербурзі до нього раптово підбігли поліцейські та затримали.



Музиканта Дмитра Галямінських затримали у Росії, переплутавши з Дмитром Гордоном / Фото з телеграм-каналу Mash

Як виявилося, техніка "впізнала" в чоловікові українського журналіста Дмитра Гордона. Ба більше, один зі співробітників навіть перевірив щетину та волосся "на конспірацію".



Техніка російських поліцейських "упізнала" в Галямінських – Дмитра Гордона / Фото з телеграм-каналу Mash

Зрештою музиканта відпустили, він встиг на потяг, на який прямував на Московському вокзалі. Російським правоохоронцям, за словами Галямінських, довелося писати пояснювальну – мовляв, чому Гордон – не Гордон, і чому був відпущений після затримання.

Дмитро Гордон уже відреагував на новину на своїй сторінці у фейсбуці. Він нагадав, що у Росії йому дали 14 років в'язниці за "заклики до тероризму та військові "фейки", заочно заарештували, оголосили в розшук, а також внесли до списків "іноагентів" і "терористів та екстремістів".

Чому у Росії розшукують Дмитра Гордона?