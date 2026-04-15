Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash.
Дивіться також Путін зможе "легально" вводити свої війська в інші країни: у Держдумі підтримали закон
Що відомо про затримання "Дмитра Гордона" в Росії?
Під роздачу потрапив вокаліст російського гурту "Свобода важливіша за моду" Дмитро Галямінських. За його словами, на Московському вокзалі у Санкт-Петербурзі до нього раптово підбігли поліцейські та затримали.
Музиканта Дмитра Галямінських затримали у Росії, переплутавши з Дмитром Гордоном / Фото з телеграм-каналу Mash
Як виявилося, техніка "впізнала" в чоловікові українського журналіста Дмитра Гордона. Ба більше, один зі співробітників навіть перевірив щетину та волосся "на конспірацію".
Техніка російських поліцейських "упізнала" в Галямінських – Дмитра Гордона / Фото з телеграм-каналу Mash
Зрештою музиканта відпустили, він встиг на потяг, на який прямував на Московському вокзалі. Російським правоохоронцям, за словами Галямінських, довелося писати пояснювальну – мовляв, чому Гордон – не Гордон, і чому був відпущений після затримання.
Дмитро Гордон уже відреагував на новину на своїй сторінці у фейсбуці. Він нагадав, що у Росії йому дали 14 років в'язниці за "заклики до тероризму та військові "фейки", заочно заарештували, оголосили в розшук, а також внесли до списків "іноагентів" і "терористів та екстремістів".
Чому у Росії розшукують Дмитра Гордона?
У березні 2022 року в Росії відкрили кримінальну справу проти українського журналіста Дмитра Гордона. Його звинуватили у "закликах до агресивної війни", "розпалюванні ненависті" та поширенні нібито "неправдивої інформації про російські сили". Сам Гордон заявив, що сприймає це не інакше як із гордістю та як підтвердження своєї ефективності на інформаційному фронті.
Згодом російська влада внесла Дмитра Гордона до переліку "екстремістів і терористів", оголосила в розшук та заочно заарештувала. У 2024 році проти журналіста відкрили нову справу, а вже у липні того ж року суд у Москві заочно засудив його до 14 років ув'язнення. Вирок пов'язали з його публікаціями та відео, які, за версією слідства, містили "заклики до насильства".
Сам Гордон подав позов до ЄСПЛ і у 2025 році виграв справу – суд визнав, що Росія порушила його право на свободу слова та переслідувала його за критику війни проти України.
Загалом з перших днів війни Гордон критикує дії Росії та її керівництво й розповідає про злочини, які російські військовослужбовці чинять в Україні.