На сайте немецких оружейников также указано, что они по контракту изготовят "шестизначное количество" патронов. А система Skynex, для которой предназначен заказ, сейчас усиливает защиту вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха.

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Эффективные боеприпасы для высокотехнологичного ПВО

Немецкий производитель Rheinmetall заключил контракт с неназванной страной Европы на поставку боеприпасов к системам ПВО Skynex. В оружейной компании отметили, что благодаря их технологической позиции противовоздушная оборона в Европе получает высокоэффективные боеприпасы.

Skynex является пушечной системой ПВО, поэтому особенно подходит для защиты с близкого расстояния, где управляемое оружие не может быть эффективным. Кроме того, использование программируемых 35-миллиметровых боеприпасов AHEAD, разработанных Rheinmetall для этой цели, значительно дешевле, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет,

– уточняют в копании.

Также невозможно повлиять на 35-миллиметровые боеприпасы, или даже отклонить их с помощью средств электронного противодействия после выстрела.

Украинский премьер Денис Шмыгаль в апреле 2023 года признавал, что системы Skynex уже в Украине. Тогда он отметил, что это идеальное сочетание для прикрытия инфраструктурных или военных объектов от налетов вражеских БПЛА. В конце апреля 2024 года немецкое правительство объявило об очередном пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него входили и Skynex.

Чем Skynex лучше подобных систем ПВО Она относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде немецких Gepard. Основным ее вооружением является 35-миллиметровая автоматическая пушка Oerlikon Mk3 с эффективной дальностью стрельбы 4000 метров и скорострельностью 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели. Система продемонстрировала свою способность поражать небольшой рой из малых воздушных дронов. По сравнению с другими системами Skynex имеет важное преимущество: в то время, как цена за ракету, например, для IRIS-T составляет 300 – 500 тысяч евро, уничтожение воздушной цели с Skynex может стоить около 4 тысяч евро.

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