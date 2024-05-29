На сайте немецких оружейников также указано, что они по контракту изготовят "шестизначное количество" патронов. А система Skynex, для которой предназначен заказ, сейчас усиливает защиту вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха.
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Эффективные боеприпасы для высокотехнологичного ПВО
Немецкий производитель Rheinmetall заключил контракт с неназванной страной Европы на поставку боеприпасов к системам ПВО Skynex. В оружейной компании отметили, что благодаря их технологической позиции противовоздушная оборона в Европе получает высокоэффективные боеприпасы.
Skynex является пушечной системой ПВО, поэтому особенно подходит для защиты с близкого расстояния, где управляемое оружие не может быть эффективным. Кроме того, использование программируемых 35-миллиметровых боеприпасов AHEAD, разработанных Rheinmetall для этой цели, значительно дешевле, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет,
– уточняют в копании.
Также невозможно повлиять на 35-миллиметровые боеприпасы, или даже отклонить их с помощью средств электронного противодействия после выстрела.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в апреле 2023 года признавал, что системы Skynex уже в Украине. Тогда он отметил, что это идеальное сочетание для прикрытия инфраструктурных или военных объектов от налетов вражеских БПЛА. В конце апреля 2024 года немецкое правительство объявило об очередном пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него входили и Skynex.
Чем Skynex лучше подобных систем ПВО
Она относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде немецких Gepard. Основным ее вооружением является 35-миллиметровая автоматическая пушка Oerlikon Mk3 с эффективной дальностью стрельбы 4000 метров и скорострельностью 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели. Система продемонстрировала свою способность поражать небольшой рой из малых воздушных дронов.
По сравнению с другими системами Skynex имеет важное преимущество: в то время, как цена за ракету, например, для IRIS-T составляет 300 – 500 тысяч евро, уничтожение воздушной цели с Skynex может стоить около 4 тысяч евро.
Какое еще новейшее западное оружие получает Украина
- Правительство Швеции сообщило о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон, что составляет 1,3 миллиарда долларов.
- Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который обеспечит Украине новый потенциал в радиолокационной разведке и боевом управлении целями в воздухе и на море, а также усилит способность Украины поражать цели в долгосрочной перспективе.
- Вчера, 28 мая 2024 года, стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны прибыть уже до конца этого года.
- Совместно с американцами был создан гибридный проект системы ПВО FrankenSAM, который состоит из советской установки и западных ракет. Впервые на фото Воздушные силы показали его вчера.