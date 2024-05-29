На сайті німецьких зброярів також вказано, що вони за контрактом виготовлять "шестизначну кількість" патронів. А система Skynex, для якої призначене замовлення, наразі посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз із повітря.

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Ефективні боєприпаси для високотехнологічного ППО

Німецький виробник Rheinmetall уклав контракт з неназваною країною Європи на постачання боєприпасів до систем ППО Skynex. У збройовій компанії зазначили, що завдяки їх технологічній позиції протиповітряна оборона у Європі отримує високоефективні боєприпаси.

Skynex є гарматною системою ППО, тому особливо підходить для захисту з близької відстані, де керована зброя не може бути ефективною. Крім того, використання програмованих 35-міліметрових боєприпасів AHEAD, розроблених Rheinmetall для цієї мети, є значно дешевшим, ніж аналогічні системи на базі керованих ракет,

– уточнюють у копанії.

Також неможливо вплинути на 35-міліметрові боєприпаси, або навіть відхилити їх за допомогою засобів електронної протидії після пострілу.

Український прем'єр Денис Шмигаль у квітні 2023 року визнавав, що системи Skynex вже в Україні. Тоді він зазначив, що це ідеальне поєднання для прикриття інфраструктурних або воєнних об'єктів від нальотів ворожих БпЛА. Наприкінці квітня 2024 року німецький уряд оголосив про черговий пакет воєнної допомоги України. Серед іншого, у нього входили і Skynex.

Чим Skynex краща за подібні системи ППО Вона належить до систем протиповітряної оборони малого радіусу дії на кшталт німецьких Gepard. Основним її озброєнням є 35-міліметрова автоматична гармата Oerlikon Mk3 з ефективною дальністю стрільби 4000 метрів та скорострільністю 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-діапазону, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі. Система продемонструвала свою здатність уражати невеликий рій із малих повітряних дронів. Порівняно з іншими системами Skynex має важливу перевагу: у той час, як ціна за ракету, наприклад, для IRIS-T становить 300 – 500 тисяч євро, знищення повітряної цілі зi Skynex може коштувати близько 4 тисяч євро.

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