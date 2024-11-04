Rheinmetall уже скоро запустит в Украине второй оборонный завод, – Рютте
Немецкая оружейная компания Rheinmetall уже достраивает свой второй завод в Украине. Запустить в работу его планируют уже в скором времени.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.
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Что сказал Рютте о втором заводе Rheinmetall в Украине
Генсек НАТО отметил, что Rheinmetall только совсем недавно открыл свой первый завод в Украине.
Вскоре будет завершено строительство второго предприятия,
– подчеркнул Рютте.
Глава НАТО также подчеркнул решающую роль немецкой оборонной промышленности в предоставлении военной помощи Украине и выполнении технических потребностей Альянса.
Рютте также подчеркнул совместные усилия американских и европейских фирм, которые намерены совместно изготовить 1 000 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Баварии.
Кроме того, Марк Рютте подчеркнул, что страны НАТО должны наращивать темпы производства, чтобы обеспечить безопасность для миллиарда граждан. Поэтому для этого Альянс усиливает поддержку Украины и уже сотрудничает с Европейским союзом и другими партнерами по всему миру.
К слову, недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков угрожал "ударом" по заводу Rheinmetall, который заработал в Украине. На это в немецкой компании ответили, что их мощности в Украине хорошо защищены, а всего в стране планируют открыть 4 завода.