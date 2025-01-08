Украине надо готовиться воевать вдолгую, – Рина Резник

Украинцам нужно готовиться вести длительную войну, даже несмотря на изменения в международной политике и в частности громкие заявления мировых лидеров.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Рина Резник – руководитель службы сопровождения бригады "Азов".

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Украине нужно готовиться воевать вдолгую

Рина Резник объяснила, что сейчас старается не думать о сроках окончания войны, потому что раньше ее политические и военные прогнозы не сбывались. По ее словам, каждый раз, когда они была в чем-то уверена, все происходило наоборот.

А насчет войны, то надо готовиться воевать вдолгую, чтобы там не казалось. Свернуть силы и планы можно всегда. У меня такой был момент, когда я планировала, что надо будет меньше работать вот уже через 2 недели, потом через 3 недели, потом через 6. И так затягивалось,

– сказала руководитель службы сопровождения бригады "Азов".

Резник добавила, что сейчас они с командой уже строят планы на 2025 и 2026 годы. По словам девушки, "Азову" уже удалось развить качественную медицинскую службу – и теперь хочется продолжать делать все на таком же системном большом уровне.

Хочется, чтобы вся работа была не зря, чтобы то, как мы сейчас работаем с ранеными, работало на нас и дальше,

– подытожила Рина Резник.

Обратите внимание! Читайте полное интервью с руководителем службы сопровождения бригады "Азов" Риной Резник по ссылке.