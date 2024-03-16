Президент Латвии написал, что "Россия должна быть разгромлена", – у Медведева дикая истерика

Эдгарс Ринкевичс отметил, что Украина в войне, развязанной Кремлем, должна одержать победу. В то же время он подчеркнул, что Россия должна потерпеть крах.

Этими словами президент Латвии прокомментировал последние заявления Эммануэля Макрона. Последний уверен, что Запад должен сделать так, чтобы Россия не одержала победу. Своими мыслями Эдгарс Ринкевичс поделился на своей странице в сети X.

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Россия должна быть разрушена

Полностью поддерживаем Эммануэля Макрона. Мы не должны рисовать красные линии для себя, мы должны рисовать красные линии для России, и мы не должны бояться их придерживаться. Украина должна победить, Россия должна быть разгромлена,

– добавил Ринкевичс.

Кроме того, латвийский лидер решил перефразировать латвийское выражение "Carthago delenda est" – "Карфаген должен быть разрушен". Правда, он на этот раз отметил: "Russia delenda est", что буквально переводится как "Россия должна быть разрушена".

У Медведева истерика на этом фоне

Дмитрий Медведев решил отреагировать на слова президента Латвии. Он прибегнул к тому, что умеет делать лучше всего, – угрозам. Политик написал небольшой пост, который сопроводил фотографией, сделанной во времена Второй мировой войны.

Медведев написал, что представляет "западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской стаи (по материалам процесса в Харькове в 1943 году)".



Медведев рассыпается угрозами / Фото из открытых источников

И там же будут болтаться ублюдки, которые обстреливают мирных жителей наших городов, и ничтожество по фамилии Ринкевичс, что с ними изображает из себя президента несуществующей страны Латвии, пожелавшего смерти России. Memento mori!

– написал он.

Тем временем Байден назвал Путина бандитом

Обратим внимание, что 15 марта во время мероприятия Джо Байден в очередной раз обратился к конгрессменам. Их он призвал поддержать законопроект о помощи для Украины.

Также американский лидер подчеркнул, что "полон решимости" в дальнейшем делать собственный вклад в помощь Украине. Он также призвал всех присутствующих "противостоять Владимиру Путину".

Я убежден, что подавляющее большинство... членов Конгресса готово выполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!

– подчеркнул Байден.

В обращении к конгрессменам Джо Байден призвал их "немедленно прислать" ему принятый законопроект о нацбезопасности. В нем как раз говорится о выделении дополнительных средств для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи для Газы.