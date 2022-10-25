"Процесс уже начался": как изменится военная помощь Украине с новым премьером Великобритании
Вопрос о вероятном сокращении финансирования Украины со стороны Великобритании – очень дискуссионный. Следует отметить, что Риши Сунак уже заявил, что в его планах увеличение помощи для Украины.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он также отметил, что нужно понимать, что помощь Украине – это не всегда потери для Великобритании.
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Если заработает британский ВПК, будут правительственные заказы – появятся новые рабочие места, увеличится налоговая база,
– говорит специалист.
По мнению Гладких, вся эта "гонка вооружений" не была до конца бессмысленной – в чем-то даже экономически выгодной. Да, это сокращало расходы на другие сферы, но, несмотря ни на что, способствовало экономическому росту.
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По мнению Валентина Гладкиз, запуск производства оружия – это новые исследовательские институты, развитие науки. И по финансовой составляющей – это миллиарды или триллионы долларов.
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