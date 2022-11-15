Мы бы продолжили разбираться, – Сунак рассказал, что сказал бы Путину, если бы тот приехал на G20

Британский премьер Риши Сунак на полях саммита G20 осудил войну России против Украины. Лидер Британии подверг критике отсутствие на саммите президента России Владимира Путина.

Сунак ответил, что он сказал бы Путину, если бы кремлевский диктатор приехал на саммит G20. По его словам, война России оказывает разрушительное влияние на людей во всем мире.

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Сунак заявил, что российская армия должна уйти из Украины

"Сегодня утром мы увидели международное осуждение войны России в Украине, при сидевшем там министре иностранных дел России мы подчеркнули как незаконный и варварский характер войны России, так и разрушительное влияние, которое она оказывает на людей во всем мире из-за высоких цен на энергоносители и продукты питания", – сказал Сунак.

Он отметил, что Британия обязана работать с союзниками по G20, "чтобы исправить мировую экономику, обуздать инфляцию и сохранить международный порядок".

Как сообщает Sky News, Сунак заявил, что российская армия должна уйти из Украины и прекратить варварскую войну против нашего государства.

Как Сунак раскритиковал Путина

Сообщается, что Сунак, выступая на закрытом заседании, подверг критике отсутствие на саммите Путина. Хотя в конце лета Сунак выступал за то, чтобы Путина исключили из G20.

Примечательно, что Путин не чувствовал возможности присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы бы продолжили разбираться,

– сказал он.

Риши Сунак выразил поддержку Украине как союзнику в противостоянии агрессии России, передает Reuters.

"Действия России подвергают риску всех нас. В то время как мы оказываем украинскому народу необходимую поддержку, мы также используем обширный и глубокий опыт Великобритании, чтобы защитить себя и наших союзников", – заявил он.

Что известно о саммите G20

Во вторник, 15 ноября, на Бали стартовал саммит G20, на котором в режиме онлайн выступил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер объявил условия мира. Предложения Украины по миру включают в себя вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В ответ поехавший на саммит G20 глава дипломатии России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы срывает мирные переговоры. Он пожаловался, что риторика Зеленского была "русофобской, агрессивной".

Саммит открыл президент Индонезии Джоко Видодо, призвавший "остановить войну". Лидеры страны "Большой двадцатки" согласуют проект коммюнике об отказе от "эпохи войны".

В кулуарах саммита G20 президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Макрон заявил, что нужно объединить усилия вокруг Украины. Позже во вступительном слове лидер Китая не упоминал Украину напрямую.

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