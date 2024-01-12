Риши Сунак увидел поврежденный российским обстрелом дом в Киеве на Соломенке: щемящее видео

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетил Киев. Кроме центра Киева, он побывал и на Соломенке, где увидел разрушенную в результате террористического удара России 2 января столичную многоэтажку.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба отметили, что подписанные 12 января гарантии безопасности между Украиной и Великобританией чрезвычайно важны.

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В каком состоянии обстрелянный дом на Соломенке

В этом доме проживало более 700 человек. В результате ракетного удара оккупантов 4 человека погибли, 50 пострадали, сотни остались без жилья,

– написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

В ролике, который обнародовал министр, видно, что британский премьер общается со спасателями и пострадавшими киевлянами. Среди спасателей есть женщина-психолог. Видео щемяще заканчивается кадрами пустых качелей на морозном ветру.

Риши Сунак возле обстрелянного россиянами дома на Соломенке в Киеве: смотрите видео

Глава правительства Великобритании поблагодарил спасателей за их работу.

Мне жаль, что вы и ваш народ испытываете такие страдания. Я хочу заверить вас, что Великобритания будет делать все возможное, чтобы и дальше оказывать вам поддержку. Мы сделаем все, чтобы ваша страна и ваш народ снова были в безопасности,

– пообещал он.

В свою очередь Алексей Кулеба написал: "Благодарно пожарных и все экстренные службы, которые, рискуя собственной жизнью, спасали людей из пожара, который произошел в результате взрыва ракеты. Благодарен коммунальщикам, которые работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела".

Риши Сунак благодарит спасателей ГСЧС возле киевской многоэтажки, обстрелянной 2 января / Фото Алексей Кулеба и скриншоты 24 Канала

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Гарантии безопасности важны

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Кулебы, Россия постоянно бьет по прифронтовым и приграничным регионам Украины. Поэтому подписанный договор безопасности является важнейшим шагом в гарантиях безопасности для нашего государства.

Игорь Клименко назвал соглашение историческим шагом, а Великобританию – надежным и мощным партнером и другом.

В чем суть договора с Великобританией о безопасности – читайте здесь.

