Риск бегства Порошенко велик, – Лещенко о мере пресечения пятому президенту

Петру Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства. В то же время судья фактически признал, что подозрение обоснованное.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, пятый президент может попытаться нарушить принятые решением суда обязательства.

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Порошенко может сбежать, – Лещенко

"Судья признал, что подозрение вручено и обосновано, потому что он избрал меру пресечения по этому делу", – сказал Сергей Лещенко.

В то же время судья, по словам журналиста, руководствовался тем, что якобы риски побега или влияния на свидетелей Порошенко минимальные, поэтому и избрал такую меру пресечения.

С этим я не согласен, потому что риски побега Порошенко достаточно велики, он бежал уже по этому делу. В декабре он кричал на водителя "поехали" в аэропорт и выехал из Украины. Сергей Лещенко Журналист, народный депутат VIII созыва

"Именно в этой части я считаю действия судьи неадекватными, но он признал подозрение. Это факт", – сказал бывший народный депутат.

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Мера пресечения Порошенко: коротко