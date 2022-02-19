Риск конфликта высок, но России еще не поздно отступить, – Столтенберг

Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. По его словам, скопление является самым крупным со времен "Холодной войны".

Генеральный секретарь НАТО отметил, что риск конфликта очень высок, однако Североатлантический альянс пытается найти дипломатическое решение. Об этом он сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, информирует 24 канал.

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Мы используем все ресурсы, чтобы помочь Украине. Это будет самый первый важный шаг, чтобы найти мирное решение. России еще не поздно отступить, прекратить подготовку к войне и нарабатывать мирные решения,

– сказал Йенс Столтенберг.

Политик подчеркнул, что НАТО готово участвовать в существенном расширенном диалоге с Москвой. Готово прилагать усилия, чтобы обеспечить надлежащую безопасность для всех государств Европы.

Генеральный секретарь добавил, что Альянс не планирует атаковать, но будет защищать европейские ценности.

Украина готова дать отпор России

Джо Байден заявил, что Путин все же нападет на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют разведанные.

Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.

Владимир Зеленский 13 февраля отметил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.

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