Риск вторжения России в Украину повышается, – Столтенберг

В НАТО считают, что риск вторжения России в Украину повышается. По словам генсека Североатлантического альянса, Москва постоянно угрожает "военно-техническими последствиями".

Об этом Йенс Столтенберг сообщил в эфире CNN. По словам генсека НАТО, Украина имеет право на самозащиту.

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НАТО видит угрожающую риторику со стороны России

Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, у нас есть история использования Россией силы против Украины,

– отметил Столтенберг.

Столтенберг заверил, что Украина является партнером НАТО, который получает от организации помощь. Вместе с тем, только для союзников по НАТО есть абсолютно незыблемые гарантии безопасности, согласно которым "нападение на одну из стран-членов повлечет за собой ответ от всего Альянса".

Слишком рано говорить, готова ли Россия сесть за стол переговоров

У Столтенберга спросили, согласен ли он с оценкой французского президента Эммануэля Макрона о том, что ему удалось убедить Владимира Путина не идти на эскалацию. Генсек НАТО говорит, что пока рано говорить о том, что "Кремль готов сесть за стол переговоров".

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Войска России на границе Украины: последние новости

По состоянию на 8 февраля Россия до сих пор не отводит войска от украинской границы, но уже не перебрасывает новые. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

За неделю заметили только две новые батальонные тактические группы в Беларуси, на других направлениях новые части не зафиксировали.

Россия продолжает поставлять в Беларусь военную технику и организовывать базы. Их называют "учебно-боевыми центрами".

В Пентагоне, между тем, говорят, что у них нет точных данных о наступлении на Украину, потому что "трудно угадать, что в голове у Путина".

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