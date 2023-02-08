На 2 украинских АЭС зафиксировали эхо землетрясения в Турции

На двух украинских атомных электростанциях системы сейсмического мониторинга зафиксировали толчки. В Энергоатоме объяснили, какой мощности они были.

Президент Энергоатома Петр Котин рассказал, что все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона. Он также сказал землетрясения какой мощности они могут выдержать.

Важно 1000 землетрясений в сутки: сейсмолог объяснил, аномальна ли такая активность

Что известно о толчках на АЭС

Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира почувствовали и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС,

– заявили в Энергоатоме.

Там пояснили, что у всех украинских атомных электростанций есть оборудование, которое в режиме реального времени фиксирует толчки земной коры.

"В режиме реального времени Главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует какие-либо отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций", – заявили компании.

Выдержат ли наши АЭС землетрясение

Петр Котин рассказал, что все украинские АЭС спроектированы с учетом сейсмической активности региона. То есть:

при выборе площадок для строительства выбирали участки, где наиболее безопасно;

наши атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до 7 баллов.

По словам директора Энергоатома, на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Именно поэтому при 6 баллах землетрясения блоки:

срочно останавливаются;

переводятся в безопасное состояние.

Петр Котин заверил, что работы по исследованию сейсмической опасности Энергоатом выполнял с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы с Госатомрегулированием Украины.

Каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков,

– заверили в Энергоатоме.

Кроме того, в компании рассказали, что они используют шкалу, учитывающую физические последствия разрушения, а не энергию, как по шкале Рихтера. Поэтому 8 – 9 баллов, зафиксированных в Турции, приравниваются к 6 – 7 баллам по шкале Рихтера.

Что известно о безопасности АЭС во время землетрясения