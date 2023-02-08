Президент Энергоатома Петр Котин рассказал, что все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона. Он также сказал землетрясения какой мощности они могут выдержать.
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Что известно о толчках на АЭС
Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира почувствовали и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС,
– заявили в Энергоатоме.
Там пояснили, что у всех украинских атомных электростанций есть оборудование, которое в режиме реального времени фиксирует толчки земной коры.
"В режиме реального времени Главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует какие-либо отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций", – заявили компании.
Выдержат ли наши АЭС землетрясение
Петр Котин рассказал, что все украинские АЭС спроектированы с учетом сейсмической активности региона. То есть:
- при выборе площадок для строительства выбирали участки, где наиболее безопасно;
- наши атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до 7 баллов.
По словам директора Энергоатома, на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Именно поэтому при 6 баллах землетрясения блоки:
- срочно останавливаются;
- переводятся в безопасное состояние.
Петр Котин заверил, что работы по исследованию сейсмической опасности Энергоатом выполнял с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы с Госатомрегулированием Украины.
Каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков,
– заверили в Энергоатоме.
Кроме того, в компании рассказали, что они используют шкалу, учитывающую физические последствия разрушения, а не энергию, как по шкале Рихтера. Поэтому 8 – 9 баллов, зафиксированных в Турции, приравниваются к 6 – 7 баллам по шкале Рихтера.
Что известно о безопасности АЭС во время землетрясения
- Сейсмолог НАН Александр Кендзера объяснял в интервью 24 Каналу, что никто не предполагает землетрясения во времени. Однако специалист заверил, что сейсмическую опасность для АЭС подробно изучали.
- Александр Кендзера рассказал, что удалось установить, что при максимальных землетрясениях, которые должны произойти на территории наших атомных электростанций, не будет разрушено ни одно сооружение АЭС.
- Кроме того, в ГСЧС Украины рассказали, что риски землетрясения на территории Украины есть, но они незначительны.
- Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на брифинге в Медиацентр Украина-Укринформ рассказал, что говорить сейчас, что Украине угрожают такого рода масштабные землетрясения, как в Турции, они не могут.