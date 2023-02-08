Президент Енергоатому Петро Котін розповів, що всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. Він також сказав землетруси якої потужності вони здатні витримати.
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Що відомо про поштовхи на АЕС
Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули й в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС,
– заявили в Енергоатомі.
Там пояснили, що всі українські атомні електростанції мають обладнання, яке в режимі реального часу фіксує поштовхи земної кори.
"В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відстежує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій", – заявили компанії.
Чи витримають наші АЕС землетрус
Петро Котін розповів, що всі українські АЕС спроєктовані з урахуванням сейсмічної активності регіону. Тобто:
- при виборі майданчиків для будівництва обирали ділянки, де найбільш безпечно;
- наші атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до 7 балів.
За словами директора Енергоатому, на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків. Саме тому при 6 балах землетрусу блоки:
- терміново зупиняються;
- переводяться у безпечний стан.
Петро Котін запевнив, що роботи з дослідження сейсмічної небезпеки Енергоатом виконував з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ та погоджені з Держатомрегулюванням України.
Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків,
– запевнили в Енергоатомі.
Окрім того, в компанії розповіли, що вони використовують шкалу, яка враховує фізичні наслідки руйнування, а не енергію, як за шкалою Ріхтера. Тому 8 – 9 балів, зафіксовані у Туреччині, прирівнюються до 6 – 7 балів за шкалою Ріхтера.
Що відомо про безпечність АЕС під час землетрусу
- Сейсмолог НАН Олександр Кендзера пояснював у інтерв'ю 24 Каналу, що ніхто не передбачає землетруси у часі. Проте фахівець запевнив, що сейсмічну небезпеку для АЕС детально вивчали.
- Олександр Кендзера розповів, що вдалося встановити, що при максимальних землетрусах, які мають відбутися на території наших атомних електростанціях, не буде зруйнована жодна споруда АЕС.
- Окрім того, в ДСНС України розповіли, що ризики землетрусу на території України є, але вони незначні.
- Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ розповів, що говорити зараз, що Україні загрожують такого роду масштабні землетруси, як у Туреччині, вони не можуть.