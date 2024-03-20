Об этом 24 Каналу сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что многие действия Китая отражает имеющуюся ныне карту мира.
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Насколько велика угроза Третьей мировой
Он считает, что Китай до конца своего существования будет поддерживать Россию, и наоборот. Это реальность, которую нужно признать. Однако возникает другой вопрос, может ли Украина использовать определенные уступки со стороны Китая, чтобы делать долгосрочное планирование.
Он пояснил, что имеется в виду не следующие годы войны, а планирование на 10 – 20 лет, которые нас ждут. Потому что практически все мировые аналитические центры, в том числе и американские, прогнозируют, что будет большая война.
Большая война, то есть Третья мировая,
– отметил Харитонов.
По его словам, ведущие генералы армии США, выступая перед Конгрессом, утверждают, что Соединенным Штатам надо готовиться не к одновременной войне с Китаем и Россией, а уже и с КНДР, Ираном и другими автократиями.
Какие признаки об этом свидетельствуют
В то же время он отметил, что сейчас все делается для того, чтобы избежать Третьей мировой, и это может дать результат. То, что даже Китай сейчас стал разговорчивым, является результатом сдерживания, и это позитив.
Но этот риск становится уже не футуристическим, а абсолютно реальным,
– заявил Харитонов.
Поэтому, резюмировал он, нужно готовиться к такому сценарию, учитывая то, что происходит между автократиями и как Китай поддерживает Россию и разморозил КНДР.
В общем, добавил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", многое из того, что делает Пекин, отражает имеющуюся ныне карту мира.
Угрожает ли Россия странам НАТО: кратко
- Германия получила данные о подготовке нападения России на НАТО. Как отмечают немецкие источники в разведке, об этом свидетельствует значительное наращивание военной мощи России. Прогнозируется, что это может произойти с 2026 года.
- В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Россия не угрожает государствам-членам Альянса. Если возникнет такая необходимость, в НАТО готовы активизировать статью 5.
- В Румынии начали строить самую большую базу НАТО в Европе. По размеру она будет, как небольшой город на площади почти 3 тысячи гектаров. Там смогут постоянно находиться до 10 тысяч солдат с семьями.