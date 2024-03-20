Про це 24 Каналу сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що багато дій Китаю відображає наявну нині карту світу.

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Наскільки велика загроза Третьої світової

Він вважає, що Китай до кінця свого існування підтримуватиме Росію, і навпаки. Це реальність, яку потрібно визнати. Однак постає інше питання, чи може Україна використати певні поступки з боку Китаю, щоб робити довгострокове планування.

Він пояснив, що мається на увазі не наступні роки війни, а планування на 10 – 20 років, які нас чекають. Тому що практично всі світові аналітичні центри, зокрема й американські, прогнозують, що буде велика війна.

Велика війна, тобто Третя світова,

– зауважив Харитонов.

За його словами, провідні генерали армії США, виступаючи перед Конгресом, стверджують, що Сполученим Штатам треба готуватися не до одночасної війни з Китаєм і Росією, а вже й із КНДР, Іраном та іншими автократіями.

Які ознаки про це свідчать

Водночас він наголосив, що нині все робиться для того, щоб уникнути Третьої світової, і це може дати результат. Те, що навіть Китай нині став говірким, є результатом стримування, і це позитив.

Але цей ризик стає вже не футуристичним, а абсолютно реальним,

– заявив Харитонов.

Тому, резюмував він, потрібно готуватися до такого сценарію, з огляду на те, що відбувається між автократіями та як Китай підтримує Росію й розморозив КНДР.

Загалом, додав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", багато чого з того, що робить Пекін, відображає наявну нині карту світу.

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