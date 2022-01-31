Риски военной эскалации снижаются, – Кулеба о визитах иностранных лидеров в Украину
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба рассказал о визитах иностранных топ-чиновников в Украину. Глава МИД отметил, – благодаря этому, "риски военной эскалации снижаются".
Соответствующее заявление на брифинге 31 января сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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Риски военной эскалации снижаются
Дмитрий Кулеба заявил, что призвал иностранных коллег приехать в Украину в январе – феврале 2022 года. В первую очередь для того, чтобы в стране находились иностранные топ-чиновники. В частности, министр иностранных дел рассказал, что в Украину одновременно прибудут премьеры:
- Великобритании – Борис Джонсон;
- Польши – Матеуш Моравецкий;
- Нидерландов – Марк Рютте.
Дмитрий Кулеба заверил, что глава МИД Греции уже в Украине, главы министерств иностранных дел Нидерландов и Великобритании "уже практически в пути".
Главы дипломатии ряда европейских стран тоже будут на следующей неделе в Украине. И параллельно будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые выполняют роль посредников в нормандском формате,
– объяснил Кулеба.
Более того, в Украину прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, однако я точно знаю, что с таким интенсивным присутствием в стране иностранных топ-чиновников риски военной эскалации снижаются", – подытожил глава украинского МИД.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.
К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Сдерживание вероятной агрессии России международными партнерами
- США и Европа неоднократно отмечали, что в случае новой агрессии России против Украины будут введены строгие санкции против Кремля.
- В частности, известно, что они ударят по экономике Москвы, а также ограничения введут против Владимира Путина и его окружения.
- Более того, в конце января 2022 года в Сенате США допустили введение превентивных ограничений.
- Кроме того, на фоне угроз со стороны России, США, Польша, Канада, Великобритания, страны Балтии, Нидерланды и другие страны предоставили или планируют предоставить Украине военную помощь.
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