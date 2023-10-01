Зачем россияне создают рисунки Ту-95МС на базе "Энгельс": оперативная сводка от Свитана

Россияне пытаются обмануть спутники и разрушить ударные операции. Для этого они на базе "Энгельс" начали рисовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Рисунки Ту-95МС на асфальте

Военный эксперт объяснил, что беспилотники и ракеты, которые туда будут заходить, находятся не в прямом управлении. Для удара они выходят по GPS-навигации или инерциальной системе управления.

А вот рисуют, скорее всего, для того, чтобы как-то обозначить фальшивые цели для спутников, проводящих съемку,

– отметил Роман Свитан.

Однако у дешифраторов спутниковых кадров есть программа, которая отслеживает движение тени при съемках с разных ракурсов и автоматически отбрасывает все, что нарисовано.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Удар в Смоленске

Кроме авиационных компонентов, на заводе, по которому попали в Смоленске, россияне еще и собирают ракеты.

По мнению Романа Свитана, это ежедневная плановая работа наших Вооруженных Сил и спецслужб по уничтожению военных объектов на территории России. Это уничтожение заводов, производств, самолетов на аэродромах и других легальных военных целей, например, тех же энергостанций, которые питают военные объекты. Это уже не закончится до полного разгрома российской армии.

Уничтожение артиллерии врага

В последнее время россияне работают артиллерией, ведь авиацию уже отогнали. Кроме того, по авиации у них максимум, что осталось – это использовать КАБы.

Они выводят артиллерию все ближе и ближе к линии боевого столкновения, ведь наша артиллерия в контрбатарейной борьбе выбивает их практически в любой точке. Именно поэтому они пытаются как-то влиять,

– рассказал военный эксперт.

"И соответственно сами попадают под удар. Ведь движение российских батарей отслеживается нашими системами, которых сейчас все больше на линии фронта", – добавил Свитан.

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