Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Малюнки Ту-95МС на асфальті

Військовий експерт пояснив, що безпілотники та ракети, які туди будуть заходити, перебувають не на прямому управлінні. Для удару вони виходяться по GPS-навігації або інерціальній системі управління.

А от малюють, скоріш за все, для того, щоб якось позначити фальшиві цілі для супутників, які проводять зйомку,

– зазначив Роман Світан.

Проте у дешифраторів супутникових кадрів є програма, яка відслідковує рух тіні при зйомках з різних ракурсів й вона автоматично відкидає все, що намальовано.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Удар у Смоленську

Крім авіаційних компонентів, на заводі, по якому влучили в Смоленську, росіяни ще й збирають ракети.

На думку Романа Світана, це щоденна планова робота наших Збройних Сил та спецслужб зі знищення військових об'єктів на території Росії. Це знищення заводів, виробництв, літаків на аеродромах та інших легальних військових цілей, наприклад, тих же енергостанцій, які живлять військові об'єкти. Це вже не закінчиться до повного розгрому російської армії.

Знищення артилерії ворога

Останнім часом росіяни працюють артилерією, адже авіацію вже відігнали. Крім того, по авіації у них максимум, що залишилося – це використовувати КАБи.

Вони виводять артилерією все ближче й ближче до лінії бойового зіткнення, адже наша артилерія в контрбатарейній боротьбі вибиває їх практично в любій точці. Саме тому вони намагаються якось впливати,

– розповів військовий експерт.

"Й відповідно самі потрапляють під удар. Адже рух російських батарей відслідковується нашими системами, яких зара все більше на лінії фронту", – додав Світан.

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