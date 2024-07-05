Ряд областей "покраснели": там объявили воздушную тревогу
В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. До отбоя нужно находиться в укрытиях.
Днем 5 июля в части областей Украины объявили воздушную тревогу. Россия запустила ракеты.
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Угроза ракетных ударов
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в регионах, где объявлена воздушная тревога. Перед этим там также отмечали, что существует угроза использования баллистического вооружения.
До объявления отбоя воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.
По Украине начали распространяться отбои. Угроза сохраняется до объявления отбоя тревоги. Управляемая авиационная ракета, предварительно Х-59, прекратила существование в пределах Вознесенского района Николаевщины. Мониторинговые каналы пишут о ракете курсом на вознесенский район Николаевщины. Воздушные силы проинформировали о ракете курсом на Кировоградщину.
Ракета прекратила свое существование
Ракета на Кировоградщину
По Украине начали распространяться отбои.
Угроза сохраняется до объявления отбоя тревоги.
Управляемая авиационная ракета, предварительно Х-59, прекратила существование в пределах Вознесенского района Николаевщины.
Мониторинговые каналы пишут о ракете курсом на вознесенский район Николаевщины.
Воздушные силы проинформировали о ракете курсом на Кировоградщину.