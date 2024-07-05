Ряд областей "покраснели": там объявили воздушную тревогу

В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. До отбоя нужно находиться в укрытиях.

Днем 5 июля в части областей Украины объявили воздушную тревогу. Россия запустила ракеты.

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Угроза ракетных ударов

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в регионах, где объявлена воздушная тревога. Перед этим там также отмечали, что существует угроза использования баллистического вооружения.

До объявления отбоя воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.