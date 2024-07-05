Вдень 5 липня в частині областей України оголосили повітряну тривогу. Росія запустила ракети.
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Загроза ракетних ударів
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у регіонах, де оголошено повітряну тривогу. Перед цим там також зазначали, що існує загроза використання балістичного озброєння.
До оголошення відбою повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.
Загроза зберігається до оголошення відбою тривоги.
Ракета припинила своє існування
Керована авіаційна ракета, попередньо Х-59, припинила існування в межах Вознесенського району Миколаївщини.
Моніторингові канали пишуть про ракету курсом на вознесенський район Миколаївщини.
Ракета на Кіровоградщину
Повітряні сили поінформували про ракету курсом на Кіровоградщину.