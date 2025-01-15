Рядом – большая воронка: из-за падения ракеты на Львовщине поврежден жилой дом

Россия утром 15 января во время массированного ракетного обстрела атаковала Львовскую область. Там из-за падения ракеты поврежден жилой дом.

Вблизи образовалась огромная воронка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Что известно о ракетной атаке на Львовщину

Во время утренней российской атаки во Львовской области зафиксировали попадание в объекты критической инфраструктуры в двух районах области – Дрогобычском и Стрыйском.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв, но есть разрушения.

В частности, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждения получили два жилых дома и две хозяйственных постройки, расположенные рядом.

Там образовалась воронка диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метра.

"На место выехали все профильные службы", – добавил Максим Козицкий.

Он также отметил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме, отключения света – не вводятся.

Последствия атаки 15 января

Первой под атаку ракет попала Харьковщина. Россияне совершили примерно в 6 утра баллистический обстрел области, из-за чего местные слышали серию мощных взрывов.

Тем временем в воздушном пространстве Украины появились первые ракеты. Они летели по разным направлениям. Часть из них атаковала Черкасщину, там работала ПВО.

Взрывы также раздавались во Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне запустили более 40 ракет и более 70 БПЛА.

Россия целилась, в частности, по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам. Очередной русский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет находились в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожены. Также за ночь было более 70 русских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы,

– прокомментировал утреннюю атаку Зеленский.

Напомним, что из-за обстрела в некоторых областях ввели превентивные и аварийные отключения электроэнергии.