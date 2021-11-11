Рядом с Польшей и Беларусью: на Волыни прошли учения по противодействию миграционному кризису
Источник:"Суспільне"
Украинские пограничники 11 ноября провели учения по противодействию массовому нарушению линии разграничения мигрантами. Полевой лагерь развернули недалеко от села Кошары на Волыни.
Так, отработки прошли в одном километре от Польши и в двух – от Беларуси. Об этом сообщил начальник штаба пограничной комендатуры быстрого реагирования Виталий Рыжак.
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В свою очередь заместитель руководителя Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель рассказал, что "проходит согласование Нацгвардии, пограничников и нацполиции".
Это нужно для того, чтобы в случае возможной угрозы нарушения государственной границы группами нелегальных мигрантов эффективно сдерживать их,
– объяснил он.
Кстати, в полевой учебный лагерь приехали Сергей Дейнеко и Денис Монастырский.Обратите внимание! В настоящее время на границе Украины ситуация контролируемая. С 11 ноября пограничную службу, полицию и Нацгвардию усилили.
На Волыни прошли учения по противодействию миграционному кризису / Фото "Суспільне"
Миграционный кризис на границе: последние новости
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что мигранты из Беларуси попытаются попасть в другие страны, в частности, в Украину. Ситуация контролируется.
- Президент Владимир Зеленский 10 ноября созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудили миграционный кризис на линии разграничения.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский 10 ноября заявил, что Украина готовится к сценариям, происходящим на границе Польши и Беларуси.