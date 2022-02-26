В ряды территориальной обороны записались уже 37 тысяч человек

У российских оккупантов просто нет шансов выстоять, так как украинцы из разных уголков Украины настроены очень решительно дать врагу отпор.

Это подтверждают данные, обнародованные главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Важно Территориальная оборона Киева получила NLAW

Как отметил Валерий Залужный, в ряды территориальной обороны вступили уже 37 тысяч резервистов.

Резервисты сил территориальной обороны ВС Украины! Честь! Вас уже 37 тысяч! Спасибо за надежное плечо! Вместе к победе,

– написал главнокомандующий ВСУ.

Как вступить в ряды теробороны

В Украине упростили процедуру вступления в территориальную оборону и сняли возрастные ограничения. Как объяснили в ВСУ, с собой нужно иметь только:

паспорт,

идентификационный код.

Возрастных ограничений сейчас нет. Добавим, что бойцы территориальной обороны вместе с ВСУ держат оборону в столице и других городах.

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