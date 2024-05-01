Входит в топ-5 крупнейших заводов России: показываем на карте, где расположен Рязанский НПЗ

В ночь на 1 мая дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. После мощных взрывов на территории вспыхнул масштабный пожар.

Стоит заметить, что Рязанский НПЗ не впервые оказался атакован дронами. Где расположен один из крупнейших российских заводов, показывает на карте 24 Канал.

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Где расположен Рязанский НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в топ-5 крупнейших предприятий России. По информации Reuters, в 2023 году завод переработал 12,67 миллиона тонн нефти, что составляет 4,6% от всей нефтепереработки в России, произведя 2,79 миллиона тонн автомобильного бензина, 3,64 миллиона тонн дизельного топлива, 3,12 миллиона тонн мазута и 0,87 миллиона тонн авиационного топлива. НПЗ в Рязани также является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.

Завод расположен на юге Рязани. Судя по спутниковым снимкам, НПЗ занимает большую территорию в промзоне города. Заметим, что Рязанский НПЗ расположен более чем в 500 километрах от украинской границы.

Смотрите на карте, где расположен Рязанский НПЗ

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